Франция победила на Детском Евровидении-2022

В столице Армении отгремел большой финал Детского Евровидения-2022. В нем сошлись молодые таланты из 16 государств. Победительницей стала Франция. Ее представлял Lissandro с песней Oh Maman!

Пока Украина готовится к финала Национального отбора во взрослое Евровидение, в Армении выбрали победителя детской версии конкурса. Хрустальный кубок достался Lissandro из Франции. 24 канал. Юный исполнитель набрал 203 балла и обошел представительницу Украины Злату Дзюньку. Мощная песня "Несокрушимая" принесла нам 9 место.

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Кто победил на Детском Евровидении-2022

Победителем Детского Евровидения-2022 является 13-летний юноша Lissandro с песней Oh Maman! Певец очаровал зрителей харизмой и драйвовым и танцевальным выступлением.

Lissandro занял первое место в турнирной таблице с 203 баллами. Второе место получила представительница Армении со 180 баллами.

Детское Евровидение-2022: смотрите онлайн – выступление победителя

Lissandro – 13-летний певец, родившийся в небольшом городке во Франции. Он профессиональный актер дубляжа мультфильмов и огромный фанат музыки. Его кумирами являются звезды от Элвиса Пресли до Бруно Марса. Детское Евровидение парень назвал "происшествием всей жизни". Вне основной деятельности Лиссандро любит ухаживать за своим кроликом и мопсом.

Напомним, Детское Евровидение-2022 прошло под лозунгом Spin The Magiс – "Закрути магию". Это потому, что в этом году песенный конкурс делает свой 20 оборот вокруг солнца, а его символом выбрали волчок

Ведущими шоу были Ивета Мукучян, Гарик Папоян и Карина Игнатян, так или иначе связанные с Евровидением – выступали на конкурсе или писали песни для него.

Прямой эфир отгремел в Ереване, ведь в прошлом году победу на Детском Евровидении одержала Maléna из Армении с песней Qami Qami. Интересно, что на финале в Париже она спела на родном языке.

, что уже второй раз за последние три года Франция будет принимать у себя Детское Евровидение. Так, в 2020 году на конкурсе победила представительница Франции, поэтому в позапрошлом году песенное соревнование проходило именно там.