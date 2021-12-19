Грандиозный финал Детского Евровидения-2021 отгремел в воскресенье, 19 декабря, в концерт-холле La Seine Musicale в Париже. За победу в престижном песенном конкурсе боролись участники из 19 стран мира. Украину представляла 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви с песней "Важіль".

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Кто победил на Детском Евровидении-2021

Победительницей Детского Евровидения-2021 стала 14-летняя Maléna из Армении. Она победила с завораживающей песней Qami Qami, которую исполнила на родном языке. Это второе золото Армении после победы Владимира Арзуманяна 2010 года с песней "Мама".

Серебро на Детском Евровидении-2021 досталось участнице из Польши Саре Джеймс – 218 баллов, а бронза – представителю Франции Энцо – 187 баллов.

Maléna – победительница Детского Евровидения-2021 / Фото из инстаграма песенного конкурса

По традиции, после объявления результатов голосования Maléna еще раз вышла на сцену Детского Евровидения и под бурные аплодисменты спела Qami Qami на бис.

Maléna – Qami Qami: смотрите видео победителя Детского Евровидения-2021 онлайн