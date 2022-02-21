Детское Евровидение-2022: в каком городе проведут в єтом году певческое шоу
Источник:Sputnik Armenia
Как известно, 20-й детский конкурс Евровидение пройдет в колоритной Армении. Совсем недавно представители вокального шоу сообщили, что маленькие конкурсанты будут соревноваться за кубок проекта в Ереване.
Уже скоро столица Армении – Ереван примет талантливых участников Детского Евровидения-2022. Местом проведения грандиозного шоу выбрали Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.
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В 2011 году Армения уже выигрывала Детское Евровидение. Интересно, что после победы страна принимала конкурс в том же комплексе имени Карена Демирчяна. Даты нынешнего шоу пока неизвестны. Организаторы конкурса обещают назвать их в скором времени.
Концертный комплекс имени Карена Демирчяна / Фото из открытых источников
Что известно о Детском Евровидении-2022
- Представительница Армении Maléna стала победительницей Детского Евровидения-2021, набрав в общей сумме 224 балла.
- Девушка исполнила песню Qami Qami. Интересно, что пела Maléna на родном языке.
- Серебро на конкурсе досталось участнице из Польши Саре Джеймс – 218 баллов, а бронза – представителю Франции Энцо – 187 баллов.
- Представительница от Украины Елена Усенко с песней "Рычаг" заняла 6 место.