В этот весенний день миллионы украинцев одевают вышиванки. Звезды в соцсети тоже публикуют волшебные фото в красивых вышиванках.
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24 Канал собрал фотографии знаменитостей и их поздравления с Днем вышиванки.
Тина Король
Звезда показала в соцсетях свое фото в вышитом платье.
Тина Кароль в вышиванке / Фото с ее инстаграм-сторис
В сторис она также поздравила украинцев с Днем вышиванки.
Голубое – это любовь, а желтое – это жизнь. Ты – мать, ты красота, ты – смысл бытия, утерю слезы твои навеки. Живая!,
– написала Кароль.
Тина Кароль поздравила с Днем вышиванки / Фото с ее инстаграм-сторис
Святослав Вакарчук
Артист также выставил свое фото в красивой белой вышиванке с концерта.
Вакарчук поздравил украинцев с праздником и признался, что одна из его любимых вышиванок – белым по белому. "И, конечно, впереди Победа", – добавил он.
Наталья Могилевская
Звезда тоже показалась в вашиванке от Юлии Магдич. Могилевская говорит, что украинцы должны хранить, продолжать и развивать свои традиции.
Потому что они наши корни, которые пронизывают нас сквозь кровь, клетки, как этнический код наших предков… Когда-то в глубоком трансе я спросила себя: "Какая моя любимая песня? Какая песня является источником моего вдохновения? Что именно дает мне силу?" И я была очень удивлена, когда изнутри услышала песню "Ой зеленая рожь, зеленая", которую в жизни даже никогда не пела,
– добавила она.
"Антитела"
Украинская группа появилась в невероятных вышиванках от украинского бренда. "Антитела" поздравили украинцев с Днем вышиванки. "Плейте и любите свое, где бы вы сегодня ни были", – добавили артисты.
Даша Астафьева
Звезда отметила, что сегодня украинцы одевают вышиванки с утра.
Что это изменяет в глобальном смысле? Но для нас, украинцев, этот день важен. Значение вышиванки невозможно переоценить. Надеть ее сегодня – это сказать, что верен своему сердцу, людям и стране,
– заявила Астафьева.
По ее словам, вышиванка сегодня – это отражение любви к жизни, за которую наши воины каждый день проливают кровь – красную как орнамент на нашей груди.
"Это тянуть за ниточку истории нашей культуры. Это говорить по-украински даже молча… Поздравляю вас с праздником красоты! Да, он сегодня, а не 8 марта", – добавила Даша.
Ольга Сумская
Актриса одела платье от дизайнера Юлии Магдич. В соцсети Сумская поздравила всех с праздником и добавила красивое стихотворение Леси Вознюк.
Узор вручную, широкая планка,
Легкий запах ковэлы.
Моя рубашка вышиванка,
Вся будто сплетена из травы.
Днепра потоки, степь, пространства,
По левой, правой стороне.
Красно – черные все узоры,
Сверкал ряд на холсте.
Юрий Горбунов
Звездный ведущий стоял в красивой зеленой вышиванке. "С Днем вышиванки!! Объединяемся!! Слава Украине!!", – написал Горбунов.
Екатерина Репяхова
Жена певца Виктора Павлика тоже присоединилась к "марафону вышиванок". Она опубликовала милые фото всей семьи в вышитом наряде.
С днем вышиванки! Вышиванка – символ красоты и национальной идентичности украинского народа, оберег каждого украинца,
– отметила Екатерина в сообщении.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик в вышитых сорочках / Фото с ее инстаграм-сторис
Кристина Решетник
Жена ведущего Григория Решетника тоже поделилась видео в невероятной вышитой рубашке в голубовато-желтом цвете.
"Украинский наряд – самый колоритный и красивый! Он имеет особую энергию. С Днем Вышиванки, украинцы. Бережем наш генетический код", – написала Кристина.
Ее муж Григорий Решетник также поделился милым видео всей семьи в вышиванках.
YAGODA
Украинская певица Лилия Верес под сценическим псевдонимом YAGODA тоже присоединилась к поздравлениям. "С Днем вышиванки. Бережем, ценим", – написала она.
Кроме того, артистка к празднику поделилась красивым стихотворением:
Никто не заберет что любишь с детства
Ни калину ни язык ни вышиванку
Не заберешь утренние колыбельные
Мы же любимы мы любимы в нашем родном языке
Мы вышили на бабушке крыльца
Первые строки пришив к штанам
И так пришили сердце в вышиванку
До самых крайних до краев.
YATSUTA
Певица и телеведущая Яна Яцута поздравила украинцев с Днем вышиванки. По ее словам, этот наряд – символ единства, наших корней и свободной Украины.
У меня есть вышиванка, в которой я снималась в своем клипе на песню "Львы", она для меня очень символична и особенная. Эта песня о наших несгибаемых воинах. А та вышиванка для меня самая красивая из всех,
– заявила YATSUTA.
YATSUTA в вышиванке / Фото от пресс-службы звезды
Другие артисты тоже вспомнили об этом празднике одели вышиванки и поздравили украинцев. В своих соцсетях поделились невероятными фотографиями.
Украинские артисты в вышиванках / Фото из инстаграм-сторис
День вышиванки в Украине: главное
- 18 мая украинцы в разных уголках мира отмечают День вышиванки. В этот день украинцы одевают национальную одежду на работу или учебу, чтобы поддерживать украинскую культуру и традиции. Социальные сети в этот день наполнены фотографиями людей в вышиванках. Это популяризирует вышивку и объединяет людей.
- Отметим, что это праздник довольно новый праздник в Украине, ведь его утвердили только в 2006 году. В то время студентка Черновицкого национального университета имени Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам прийти в национальной одежде.
- Хотя это не являлось массовым явлением. Таким образом, и провели первый День вышиванки. Уже через год идею надеть вышиванки подхватили другие учебные заведения Черновцов, а в 2008 году стали присоединяться другие украинские города.