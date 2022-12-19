Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем Святого Николая. Украинцы отмечают его сегодня, 19 декабря.

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Елена Зеленская о Дне святого Николая

Первая леди опубликовала фото письма, которое написал ребенок для святого Николая. Она поделилась и другими обращениями и просьбами к святому. Так, 8-летняя Эвелина попросила принести воинам оружие одежду и еду, мальчик Антон рассказал святому, что его отец погиб. А на фото изображено письмо, на котором пишет - Уважаемый святой Николаю, помоги ВСУ добраться до Рубежного".



Письмо к Николаю от ребенка / Фото из инстаграммы Елены Зеленской

"Это письма детей к святому Николаю, которые публикуют в соцсетях волонтеры и мамы. Письма, в которых дети должны просить сладости, игрушки и гаджеты - все, чего обычно хотят дети во всем мире. Зато они просят, чтобы папа или брат вернулся домой , теплую одежду и повербанк, и все без исключения дети просят у Николая победы", – рассказала Елена Зеленская.

Супруга президента добавила, что письма от детей тяжело читать без слез, ведь дети не должны знать, что такое война и мечтать о победе в столь юном возрасте. Елена Зеленская также призналась, чего хотела бы в День Святого Николая.

В День Святого Николая мне больше всего хочется, чтобы мир, о котором просят дети, как можно скорее вернулся в наши дома, а с ним и беззаботные детские желания, приятная праздничная суета взрослых и та обычная жизнь, которая должна быть для детей нормой, а не чудом .

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