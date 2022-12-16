Маленькие украинцы с нетерпением ждут День святого Николая, потому уже пишут письма со своими просьбами и желаниями. Певица Тоня Матвиенко показала, какое письмо написала ее 6-летняя дочь.

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Что на Николая просит дочь Тони Матвиенко

Исполнительница опубликовала в инстаграм-сториз фото, на котором показала письмо девочки к святому Николаю. Хотя 6-ночная Нина пишет с небольшими ошибками, ее первое желание понятно всем, и точно отзовется в сердцах каждого украинца.

Поздравляю, Николай! Меня зовут Нина. В этом году я была послушна. Я хочу у тебя попросить, чтобы кончилась война,

– пишет на письме звездной дочери.

Также Нина также попросила у святого юбочку.



Письмо Нины Матвиенко к святому Николаю / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, около месяца назад старшая дочь Тони Матвиенко праздновала день рождения. Ульяне исполнилось 24 года, поэтому певица опубликовала редкие фото девушки и обратилась к ней с пожеланиями.

В сообщении Тоня Матвиенко также намекнула на возвращение в Киев, ведь в то время она находилась вместе с младшей дочерью в Великобритании, тогда как Ульяна остается в Украине. Возможно, артистка приедет домой по праздникам.