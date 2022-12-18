Группа TVORCHI на Нацотборе Евровидения-2023 одел бренд Frolov, и Злата Огневич тоже выбрала украинское, передает 24 канал. Своим образом она похвасталась в инстаграме.

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Образ Златы Огневич на Нацотборе Евровидения-2023

В прямом эфире певица красовалась в белом мини-платье с фигурным декольте и полупрозрачной накидкой с рукавами-фонариками. Это look от бренда TOTAL WHITE. Его подчеркнул "соломенный" корсет от "Вбрана". На нем красноречивые надписи – любовь и воля.

Аутфит Златы Огневич завершили украшения ручной работы – ожерелье из перламутра, латунными крестами и бусинами за 6,5 тысячах гривен от "Зелені Пацьорки" и керамическое кольцо в виде птицы. Ее разработал бренд "Цвіте терен", который колабит с Надей Дорофеевой.

Мы это сделали! Благодарю всю команду Суспильного за организацию и возможность стать частью Нацотбора Евровидения 2023,

– прокомментировала артистка в инстаграм-профиле.

Злата Огневич на Нацотборе Евровидения-2023 / Фото из инстаграма певицы

Злата Огневич на Нацотборе Евровидения-2023 / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что когда Злата Огневич была в белом, ее соведущая на Нацотборе-2023 Екатерина Павленко примеряла total black. В сети ее уже сравнили с Мортисией Адамс из киносериала "Семейка Адамсов", спин-оффом которого является нашумевший "Венздей".