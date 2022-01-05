День рождения Кейт Миддлтон: почему герцогиня будет лишена почестей на 40-летие
Источник:Express
Герцогиня Кембриджская в 2022 году будет праздновать юбилей – ей исполнится 40 лет. Однако день рождения Кейт Миддлтон будет очень сдержанным и скромным.
9 января Кейт Миддлтон исполнится 40 лет. Жена принца Уильяма не сможет громко отпраздновать юбилей, как сообщают британские СМИ.
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Каким будет день рождения Кейт Миддлтон
Вероятно, герцогиня Кембриджская отпразднует день рождения в узком семейном кругу. Из-за нового штамма коронавируса Омикрон, члены королевской семьи стараются соблюдать все ограничения.
Вероятно, для герцогини будут сдержанные празднества. Она все равно не хотела ничего кричащего – это не совсем в ее стиле, – но особенно, учитывая нынешнюю ситуацию, масштабы мероприятий будут уменьшены,
– пишут издания.
Но не только скромный обед будет ограничением для Кэтрин. Также на ее 40-летие не выполнят королевскую традицию и лишат наград. В частности, в часовне Вестминстерского аббатства не будут звучать колокола по случаю юбилея.
Это решение было принято еще в 2021 году, из-за кризиса в обществе в связи с коронавирусом и необходимости сокращения расходов. Колокола могут звучать только на дне рождения принца Чарльза и королевы Елизаветы II.
Однако одну из королевских традиций на день рождения точно не нарушат – на страницах королевской семьи опубликуют новое портретное фото Кейт.
Портретное фото Кейт Миддлтон в 2021 году / Фото из инстаграма королевской семьи
Отметим, в этом году из-за пандемии монаршая семья сдержанно отпраздновала Рождество:
- Из-за Омикрона королева решила не проводить традиционный семейный обед;
- Ее Величество отказалась от поездки в Сандрингем и осталась на праздники в Виндзорском замке;
- герцоги Кембриджские остались в Норфолке и устроили рождественский обед с семьей Миддлтонов.