День рождения Джулии Фокс: был ли Канье Уэст на празднике новой музы

Американская актриса Джулия Фокс 2 февраля праздновала 32-й день рождения. Звезда решила провести его в теплой дружеской атмосфере. На застолье пришел ее возлюбленный Канье Уэст, который после праздника сразу вернулся в Лос-Анджелес, чтобы закончить свой новый альбом.

Счастливая и улыбающаяся Джулия Фокс решила отметить день рождения во французском бистро Lucien в Нью-Йорке. Звезда любит это место, поэтому, похоже, долго не думала о месте празднования. Для мероприятия Джулия надела кожаные штаны и кожаный топ.

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"Канье все время улыбался"

На видеороликах, которые оставили ее друзья в сети, можно увидеть праздничный торт со свечами, который вынесли Джулии. Пока она загадывала желание, рядом с ней стоял улыбающийся Канье, который обнимал возлюбленную и прижимался к ее плечам.

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Позже компания переместилась за стол, где гости угощались, а Фокс разбирала подарки, демонстрируя Уэсту.

Они прибыли вместе, выглядя очень парно. Канье все время улыбался. Ее друзья тоже были там. Это была большая компания,

– сообщил инсайдер издания.

"Уэст прилетел в Нью-Йорк на ее день рождения, а потом улетел обратно в Лос-Анджелес, чтобы закончить свой новый альбом ('Donda 2')", – добавил источник, близкий к окружению пары.

Это была первая встреча влюбленной пары после их громкой поездки на Неделю моды в Париже, где они носили парные образы и привлекали внимание всех СМИ и папарацци.

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