Славу Каминскую разнесли за поздравление с Днем Независимости в бикини – скандальное фото

В День Независимости весь шоу-биз публикует патриотические фото. Похоже, с собой в Нидерланды Слава Каминская не взяла ни флага, ни вышиванки. Поэтому фолловеров поздравила в сине-желтом бикини.

Видимо, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила выделиться среди коллег, красноречиво поздравляющих Украину с Днем Независимости, но ее креатив снова не оценили.

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Слава Каминская поздравила с Днем Независимости в сине-желтом бикини

Артистка заявила, что сфотографировалась в патриотическом бикини в первую очередь для бойцов Вооруженных Сил Украины.

Я долго думала – выкладывать это фото или нет. Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность свободно дышать в нашей Независимой Украине. С праздником! С верой в Украину, ВСУ и победу,

– подписала Слава Каминская.

Слава Каминская в сине-желтом бикини / Фото из инстаграма певицы

Как Каминскую разнесли в сети

В комментариях большинство фолловеров упрекнуло Славу Каминскую за откровенное фото в День Независимости и поинтересовалось, зачем оно ребятам из ВСУ:

"Флаг на ср*ке";

"Можно было бы сегодня в вышиванке";

"Вы же в Нидерландах дышите. Там безопасный воздух";

"Совершенно некстати. К сожалению, в Украине война еще продолжается и гибнут простые мирные люди";

"Фото не для ВСУ, а для показухи";

"Долго думала и придумала. Не думаю, что ребята из ВСУ это увидят в День Независимости";

"Как это все противненько".

Однако среди фанатов певицы нашлись и те, кто не заметил ничего пошлого: