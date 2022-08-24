Славу Камінську рознесли за привітання з Днем Незалежності в бікіні – скандальне фото
Джерело:інстаграм Слави Камінської
У День Незалежності весь шоу-біз публікує патріотичні фото. Схоже, з собою в Нідерланди Слава Камінська не взяла ані прапор, ані вишиванку. Тож фоловерів привітала в синьо-жовтому бікіні.
Мабуть, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вирішила виділитися серед колег, які промовисто вітають Україну з Днем Незалежності, але її креатив знову не оцінили.
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Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в синьо-жовтому бікіні
Артистка заявила, що сфотографувалася в патріотичному бікіні в першу чергу для бійців Збройних Сил України.
Я довго думала – викладати це фото чи ні. Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні. Зі святом! З вірою в Україну, ЗСУ та перемогу,
– підписала Слава Камінська.
Слава Камінська в синьо-жовтому бікіні / Фото з інстаграму співачки
Як Камінську рознесли в мережі
У коментарях більшість фоловерів дорікнула Славі Камінській за відверте фото в День Незалежності й поцікавилася, навіщо воно хлопцям з ЗСУ:
- "Прапор на ср*ці";
- "Можна було б сьогодні у вишиванці";
- "Ви ж у Нідерландах дихаєте. Там безпечне повітря";
- "Зовсім недоречно. На жаль, в Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди";
- "Фото не для ЗСУ, а для показухи";
- "Довго думала і придумала. Не думаю, що хлопці з ЗСУ це побачать у День Незалежності";
- "Як це все противненько".
Однак серед фанів співачки знайшлися й ті, хто не помітив нічого вульгарного:
- "Патріотично";
- "Суперфігура";
- "Символічний купальник";
- "Слава як завжди креативна, і не так, як у людей. Зі святом, Славо".