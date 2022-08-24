Видимо, Елену и Владимира Зеленских сняли еще 23 августа, когда президент встречал Анджея Дуду в Мариинском дворце.

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Совместное фото Зеленских ко Дню Независимости

Первая леди позировала в рубашке, вышитой "белой по белому" от украинского бренда Foberini. Ее Зеленская дополнила черной юбкой с пуговицами. Образ завершила элегантная укладка с легкими локонами.

В то время как президент Владимир Зеленский предстал в вышиванке в стиле милитари от бренда Indposhiv и дизайнера Кати Возиановой. Ее выпустили ко Дню вышиванки 19 мая, а лидер государства впервые надел ее на церемонию "Национальная легенда Украины". На рубашке цвета хаки вышит мужчина и женщина, которые держатся за руки, танки, БТРы и цветущие деревья – символы несокрушимости украинского народа.

С Днем Независимости, Украина! С Днем Независимости – выстраданной, отвоеванной, защищенной и заслуженной. И пусть скоро мы так же скажем друг другу: "С Днем победы",

– поздравили Зеленские.

Елена и Владимир Зеленские в вышиванках / Фото из инстаграма первой леди Украины

Напомним, по случаю 31-й годовщины Независимости Украины Владимир Зеленский также записал эмоциональное видеопоздравление на пустом Майдане Независимости, где в этот день, 24 августа, традиционно проходил парад.