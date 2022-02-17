В День единения: блогер София Стужук назвала себя русской
Источник:инстаграм Софии Стужук
16 февраля вся Украина отмечала День единения. Знаменитости присоединились к флешмобу в соцсетях. А популярный блогер София Стужук на отдыхе в Дубае назвала себя русской.
Это изрядно возмутило пользователей сети. Сейчас Украина переживает чрезвычайно сложный период, страна-агрессор держит войска у наших границ. Важно объединяться против оккупанта, однако София Стужук выбрала другой путь.
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София Стужук назвала себя русской
Блогер сейчас находится на отдыхе в Дубае. Туда она полетела с подругой и тремя детьми. На одной из сторис, которую София опубликовала в День единения, она назвала себя русской. В сторис видно только подругу Стужук, однако подпись очень красноречива.
Осторожно, русские в Дубае,
– написала Стужук.
София Стужук назвала себя русской / Скриншот инстаграм-сторис блогера
Похоже, что София нарвалась на критику со стороны подписчиков. Поскольку через несколько часов блогер удалила эту сторис, то, вероятно, ее осудили из-за подписи.Отметим, София Стужук родилась в Крыму. После оккупации полуострова блогер переехала жить в Киев. Она имеет несколько бизнесов как в Украине, так и на территории России.
Звезды и День единения
- Известные люди Украины в важный день способствовали подъему патриотического духа, публикуя красноречивые фото и отмечая, что готовы защищать свою страну.
- Певица Светлана Тарабарова тронула песней "Заспокой мене".
- Телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Таиланде, откуда рассказала о маленьком украинском флаге, который является ее талисманом в путешествиях.
- В сети знаменитости продолжают подчеркивать, что они остаются дома и вместе с миллионами других украинцев будут противостоять агрессору, если он осмелится ворваться на территорию нашей страны.