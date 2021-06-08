Деми Роуз показала грудь в глубоком декольте: снимок в откровенном платье

Известная британская модель Деми Роуз продолжает щеголять прелестями перед многомиллионной аудиторией. На этот раз она засветила пышную грудь в ярком наряде.

Обольстительная британка Деми Роуз опубликовала на личной странице в инстаграме новое пикантное фото, которое взбудоражило воображение поклонников. Более 200 тысяч пользователей сети лайкнули новую фотографию.

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Горячее фото Деми Роуз

Знаменитость устроила новую эротическую фотосессию на острове Ибица. Она позировала перед камерой в горчичном атласном платье с глубоким декольте до живота и пикантным вырезом до бедер. Такие детали позволили Деми Роуз похвастаться сексуальной фигурой и аппетитными прелестями.

Соблазнительный аутфит британская модель дополнила массивным золотым браслетом на руке. Длинные волосы она распустила и накрутила на концах нежные локоны.

Образ завершил удачный макияж. Звезда накрасила веки золотистыми тенями и подчеркнула губы нюдовой помадой.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

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