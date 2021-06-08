Демі Роуз показала груди у глибокому декольте: знімок у відвертій сукні

Відома британська модель Демі Роуз продовжує хизуватися принадами перед багатомільйонною аудиторією. Цього разу вона засвітила пишні груди у яскравому вбранні.

Зваблива британка Демі Роуз опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі нове пікантне фото, яке розбурхало уяву шанувальників. Понад 200 тисяч користувачів мережі вподобало нову світлину.

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Гаряче фото Демі Роуз

Знаменитість влаштувала нову еротичну фотосесію на острові Ібіца. Вона позувала перед камерою в гірчичній атласній сукні з глибоким декольте до живота та пікантним вирізом до стегон. Такі деталі дозволили Демі Роуз похизуватися сексуальною фігурою та апетитними принадами.

Спокусливий аутфіт британська модель доповнила масивним золотим браслетом на руці. Довге волосся вона розпустила та накрутила на кінцях ніжні локони.

Образ завершив вдалий макіяж. Зірка нафарбувала повіки золотистими тінями та підкреслила губи нюдовою помадою.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

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