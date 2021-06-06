Одна из самых откровенных британских моделей Деми Роуз продолжает публиковать на личной странице в инстаграме новые горячие фото. Ее 16,6-миллионная аудитория подписчиков в очередной раз смогла увидеть пышный бюст звезды.

Жарко Деми Роуз показала пышный бюст в изысканном платье и корсете: фото

Новое фото Деми Роуз

На этот раз знаменитость сделала эротическое селфи, демонстрируя прелести роскошного тела. Модель позировала в черном полупрозрачном бюстгальтере с кружевом. Он удачно сидел на огромной груди.

Деми Роуз не дополняла соблазнительный образ аксессуарами. Она распустила волосы и уложила их пышными кудрями, а на лице сделала макияж. Игривая британка завершила пикантный look макияжем. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы персиковым блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

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