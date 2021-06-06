Одна из самых откровенных британских моделей Деми Роуз продолжает публиковать на личной странице в инстаграме новые горячие фото. Ее 16,6-миллионная аудитория подписчиков в очередной раз смогла увидеть пышный бюст звезды.
Жарко Деми Роуз показала пышный бюст в изысканном платье и корсете: фото
Новое фото Деми Роуз
На этот раз знаменитость сделала эротическое селфи, демонстрируя прелести роскошного тела. Модель позировала в черном полупрозрачном бюстгальтере с кружевом. Он удачно сидел на огромной груди.
Деми Роуз не дополняла соблазнительный образ аксессуарами. Она распустила волосы и уложила их пышными кудрями, а на лице сделала макияж. Игривая британка завершила пикантный look макияжем. Звезда подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы персиковым блеском.
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Другие жаркие образы модели
- Звезда позировала перед камерой в трусиках и топе без бюстгальтера;
- Деми Роуз выпятила пышную грудь в лавандовом свитере;
- Модель обнажила большой бюст на камеру.