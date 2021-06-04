На новом фото соблазнительная Деми Роуз надела только бежевые трусики, которые подчеркивали ее ягодицы и зону бикини, а также молочный топ на завязках и с рукавами, который она рекламировала для фото. Он едва прикрывал пышную грудь звезды, выглядывающей из майки.

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Сексапильная Деми Роуз



Соблазнительная Деми Роуз / Фото из инстаграма модели

Ее длинные волосы были распущены и имели легкие волны, а лицо – подчеркнуто нежным дневным макияжем. В сети ее уже назвали "русалкой" в таком светлом и легком образе.

"Королева уюта", – лаконично подписала фото Деми. Фотосессия для бренда топа Pretty Little Thing проходила в гостиничном номере.



Деми Роуз выпятила пышную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз

Стоит добавить, что днем ранее знаменитость публиковала еще один откровенный образ от того же бренда одежды, примерив лавандовый свитер с глубоким декольте.