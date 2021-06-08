Обольстительная британка Деми Роуз опубликовала на личной странице в инстаграме новое пикантное фото, которое взбудоражило воображение поклонников. Более 200 тысяч пользователей сети лайкнули новую фотографию.
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Горячее фото Деми Роуз
Знаменитость устроила новую эротическую фотосессию на острове Ибица. Она позировала перед камерой в горчичном атласном платье с глубоким декольте до живота и пикантным вырезом до бедер. Такие детали позволили Деми Роуз похвастаться сексуальной фигурой и аппетитными прелестями.
Соблазнительный аутфит британская модель дополнила массивным золотым браслетом на руке. Длинные волосы она распустила и накрутила на концах нежные локоны.
Образ завершил удачный макияж. Звезда накрасила веки золотистыми тенями и подчеркнула губы нюдовой помадой.
Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Другие жаркие образы модели
- Деми Роуз продемонстрировала грудь в кружевном белье;
- Звезда похвасталась большой грудью в молочном топе;
- Модель показала прелести в лавандовом свитере.