Сексапильная британка Деми Роуз – одна из самых откровенных моделей. Она не стесняется фотографироваться в минимальном количестве наряда или вовсе без него. Каждое фото Роуз набирает огромное количество лайков и комментариев.

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Эротический образ Деми Роуз

Знаменитость взбудоражила воображение поклонников новыми фотографиями, которые появились на ее странице. Деми Роуз позировала перед камерой на светлом фоне. Для нового горячего образа она примерила очень откровенное персиковое мини-платье с огромным вырезом на животе.

Модель не надела бюстгальтер, а потому показала большую пышную грудь, которую обнажила перед объективом. Соблазнительный look она дополнила золотыми серьгами-кольцами, очками со стильной бежевой оправой и массивным кольцом. Удачно к аутфиту подходил и темно-зеленый маникюр.

Деми Роуз собрала часть волос сзади, а остальные выровняла и распустила. На лице обольстительная британка сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза нежно-оранжевыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила прозрачным блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма модели



​Деми Роуз / Фото из инстаграма модели