Знаменитость хорошо знает, как взбудоражить мужскую аудиторию и собрать более полумиллиона лайков. Деми Роуз разделась почти полностью. На ней остались светлые полупрозрачные стринги, которые лишь акцентировали на пышных аппетитных ягодицах.

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Обнаженный бюст она прикрыла журналом Playboy за 1996 год. Модель развернула глянец с роскошной Синди Кроуфорд на обложке и отвела задумчивый взгляд в сторону.

Волосы она уложила в кокетливые кудри, а макияж сделала с акцентом на сияющие губы. Похоже, к съемке Деми Роуз все же готовилась. Правда, вместо одежды она тщательно подбирала аксессуары.

Деми Роуз топлес / Фото из инстаграма модели