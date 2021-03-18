Американская певица Деми Ловато нарушила молчание относительно отношений с экс-бойфрендом Максом Эрихом. По ее словам, она не знала, с кем на самом деле встречается, а весь роман и даже помолвка были ускорены из-за карантина.

Деталями отношений с актером и танцовщиком Максом Эрихом Деми поделилась в документальном фильме о себе "Танцы с дьяволом" (Dancing With the Devil). В марте 2021 года исполнился бы год, как об их романе начали говорить в СМИ.

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Точно, по какой причине произошел разрыв отношений, неизвестно, однако Деми Ловато объяснила, что поспешила со всем, что произошло.

Честно сказать, что случилось? Думаю, я поспешила сделать то, что, как мне казалось, должна была сделать. Со временем я поняла, что на самом деле не знала человека, с которым была помолвлена,

– прокомментировала Ловато.

Деми добавила, что карантин ускорил их роман, а отношения были "неоправданной рекламой".



Счастливые Деми Ловато и Макс Эрих в момент помолвки / Фото из инстаграма Деми Ловато

"Все было очень быстро. У меня даже не было моих лучших друзей, с которыми можно было бы пообщаться на карантине... Самым сложным в разрыве было оплакивание человека, которым я его считала", – отметила артистка.

Мне кажется, что я слишком странная, чтобы выйти замуж за мужчину в моей жизни прямо сейчас. Я не хочу навешивать на это ярлык прямо сейчас, и я думаю, что это все же произойдет когда-то, но есть много вещей, которые я должна сделать для себя в первую очередь. Я хочу позволить себе прожить свою жизнь в наиболее аутентичной форме,

– отметила звезда.

Ранее голливудский актер Макс Эрих уже комментировал разрыв с Ловато, отмечая, что узнал об этом из таблоидов. И он вроде тоже был шокирован тем, что произошло. Он заявлял, что Деми Ловато использовала их раскол как пиар-трюк, впрочем Деми тогда отмечала, что это все глупые разговоры и Макс не оставит ее в покое.

Что известно об отношениях Ловато и Эриха?