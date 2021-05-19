Каминг-аут Деми Ловато совершили 19 мая в соцсети Instagram. Они отметили, что все еще учатся принимать себя и узнавать о себе больше.

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"Каждый день мы просыпаемся, нам дается еще одна возможность и шанс быть теми, кем мы хотим и хотим быть. Большую часть своей жизни я росла перед всеми вами... Вы видели хорошее, плохое и все, что между ними. Моя жизнь была не только путешествием для меня, но и для тех, кто находился по ту сторону камеры", – начали свой рассказ Деми Ловато.

Сегодня день, когда я так счастлив поделиться со всеми вами большей частью своей жизни – я с гордостью сообщаю вам, что я идентифицирую себя как небинарную личность и буду официально менять свои местоимения На они / их, продвигаясь вперед,

– заявили Деми Ловато.

Несколько лет назад Деми Ловато лечились от наркозависимости, поскольку имели сильную передозировку, поэтому именно это, вероятно, и повлияло на их выбор, кем им быть дальше.

"Это произошло после длительного лечения и самоанализа. Я все еще учусь и осознаю себя, и я не претендую на звание эксперта или оратора. Если я поделюсь этим с вами, это откроет для меня еще один уровень уязвимости. Я делаю это для тех, кто не смог поделиться со своими близкими, кем они являются на самом деле. Пожалуйста, продолжайте жить своими истинами и знайте, что я посылаю вам много любви", – добавили Деми.

Стоит знать Я потеряла девственность из-за изнасилования, – Деми Ловато ошеломила признанием

Что такое небинарность? Кроме этого понятия также часто используют термин "квир" – это человек, который не входит в двоичную систему мужских или женских идентичностей. Небинарные люди также могут идентифицировать себя как людей, имеющих два или более пола (двухгендерные или тригендерные), или же вовсе не имеющих пола.

Добавим, что Деми Ловато ранее признавались о своей сексуальной ориентации. Несколько месяцев они рассказывали, что являются пансексуалкой и в будущем хотят усыновить детей.