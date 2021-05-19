Камінг-аут Демі Ловато здійснили 19 травня у соцмережі Instagram. Вони зазначили, що все ще вчаться приймати себе та дізнаватись про себе більше.

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"Кожен день ми прокидаємося, нам дається ще одна можливість і шанс бути тими, ким ми хочемо і хочемо бути. Більшу частину свого життя я росла перед усіма вами... Ви бачили гарне, погане і все, що між ними. Моє життя було не тільки подорожжю для мене, а й для тих, хто перебував по той бік камери", – почали свою розповідь Демі Ловато.

Сьогодні день, коли я така щаслива поділитися з усіма вами більшою частиною свого життя – я з гордістю повідомляю вам, що я ідентифікую себе як небінарну особу і буду офіційно змінювати свої займенники на вони / їх, просуваючись вперед,

– заявили Демі Ловато.

Кілька років тому Демі Ловато лікувалися від наркозалежності, оскільки мали сильне передозування, тому саме це, ймовірно, і повпливало на їхній вибір, ким їм бути далі.

"Це прийшло після тривалого лікування та самоаналізу. Я все ще вчуся і усвідомлюю себе, і я не претендую на звання експерта або оратора. Якщо я поділюся цим з вами, це відкриє для мене ще один рівень вразливості. Я роблю це для тих, хто не зміг поділитися зі своїми близькими, ким вони є насправді. Будь ласка, продовжуйте жити своїми істинами і знайте, що я посилаю вам стільки любові", – додали Демі.

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Що таке небінарність? Окрім цього поняття також часто використовують термін "квір" – це людина, яка не входить у двійкову систему чоловічих або жіночих ідентичностей. Небінарні люди також можуть ідентифікувати себе як людей, які мають дві або більше статей (двохгендерні чи тригендерні), або ж зовсім не мають статі.

Додамо, що Демі Ловато раніше зізнавались про свою сексуальну орієнтацію. Кілька місяців вони розповідали, що є пансексуалкою і в майбутньому хочуть всиновити дітей.