Привлекают все, – Деми Ловато поразила заявлением о сексуальной ориентации
Известная певица Деми Ловато продолжает раскрывать детали личной жизни. Она призналась, что является пансексуалкой. Также звезда сообщила, что хочет усыновить детей.
Источник:The Daily Mail
Деми Ловато каждый раз поражает откровенными подробностями жизни. На днях певица рассказала о своей ориентации в подкасте Джо Рогана.
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Деми Ловато об ориентации
Звезда призналась, что раньше была очень закрытой из-за своего религиозного воспитания. Поэтому когда в детстве ей нравилась девушка, она подавляла свои чувства еще до того, как смогла их понять. Но теперь гордится тем, что принадлежит к сообществу ЛГБТ. Деми Ловато объяснила, что ей нравятся все.
Я слышала, как кто-то назвал ЛГБТ-сообщество алфавитной мафией. И я часть этой мафии и горжусь этим,
– отметила артистка.
Также Деми Ловато добавила, что отношения с Максом Эрихом повлияли на ее половое влечение: "В прошлом году я была помолвлена с одним человеком. Я думала, что выйду замуж, может быть, даже забеременею прямо сейчас. Но этого не произошло. Тогда я подумала: "Это большой знак". Я думала, что проведу свою жизнь с кем-то. Теперь, когда я не собираюсь этого делать, я почувствовала облегчение от того, что могу жить со своей правдой".
Знаменитость добавила, что уже планирует свою жизнь. Она призналась, что не уверена, сможет ли быть с парнем. Однако отметила, что хочет усыновить ребенка.
Откровенные признания Деми Ловато
- Артистка заявила, что у нее был секс с девушкой, который понравился ей больше, чем секс с мужчиной;
- Звезда рассказала о том, что потеряла девственность из-за изнасилования;
- Деми Ловато поделилась, что ее зависимость от наркотиков привела к тяжелому состоянию здоровья.
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