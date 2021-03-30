Известная певица Деми Ловато продолжает раскрывать детали личной жизни. Она призналась, что является пансексуалкой. Также звезда сообщила, что хочет усыновить детей.

Деми Ловато каждый раз поражает откровенными подробностями жизни. На днях певица рассказала о своей ориентации в подкасте Джо Рогана.

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Деми Ловато об ориентации

Звезда призналась, что раньше была очень закрытой из-за своего религиозного воспитания. Поэтому когда в детстве ей нравилась девушка, она подавляла свои чувства еще до того, как смогла их понять. Но теперь гордится тем, что принадлежит к сообществу ЛГБТ. Деми Ловато объяснила, что ей нравятся все.

Я слышала, как кто-то назвал ЛГБТ-сообщество алфавитной мафией. И я часть этой мафии и горжусь этим,

– отметила артистка.

Заметим, пансексуальность – сексуальная ориентация, которая означает, что человек может иметь эмоциональное, романтичное, эротическое или сексуальное влечение к людям независимо от их гендерной идентичности и биологического пола.

Также Деми Ловато добавила, что отношения с Максом Эрихом повлияли на ее половое влечение: "В прошлом году я была помолвлена ​​с одним человеком. Я думала, что выйду замуж, может быть, даже забеременею прямо сейчас. Но этого не произошло. Тогда я подумала: "Это большой знак". Я думала, что проведу свою жизнь с кем-то. Теперь, когда я не собираюсь этого делать, я почувствовала облегчение от того, что могу жить со своей правдой".

Знаменитость добавила, что уже планирует свою жизнь. Она призналась, что не уверена, сможет ли быть с парнем. Однако отметила, что хочет усыновить ребенка.

Откровенные признания Деми Ловато