Даже тут пожлобились, – Ефросинина посмеялась над российским журналом, разыгрывающим гречку

Ни для кого не секрет, что за войну в Украине на Россию наложили санкции, а как следствие – подорожало почти все. Теперь мужские журналы разыгрывают пачку гречки. Это не могло не порадовать Машу Ефросинину.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина давно убедилась, что нет хороших россиян. Она считает, что это нация с "бракованным генетическим кодом", поэтому их близость к нищете очень ее веселит. Звезду рассмешило, что теперь те "охотятся" на гречку.

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Маша Ефросинина посмеялась над россиянами

В инстаграм-сторисе Ефросинина опубликовала обложку мужского глянца Maxim. На ней русская фигуристка Евгения Медведева в красном белье и надпись: "Возьми два! В каждом сотом журнале – пачка гречка".

Ведущая пошутила, что бабушки, являющиеся "целевой аудиторией" Maxim, эту лотерею с гречкой не переживут.

Maxim предлагает читателям пачку гречки. Интересно, когда начнут предлагать сахар. Даже тут пожлобились, ведь бабушки, которые "все время" покупают журнал с коряво выгнувшимися гимнастками, не переживут,

– потроллила Маша Ефросинина.

Скриншот из инстаграм-сторис Маши Ефросининой

Напомним, Машу Ефросинину тоже недолюбливают в России