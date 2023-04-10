Даша Квиткова сделала себе подарок за 2 тысячи долларов: "Решила поднять настроение"

После разрыва с Никитой Добрыниным Даша Квиткова ни в чем себе не отказывает. Она то летает на Мальдивы, то тешит себя дорогими подарками. Так, чтобы поднять настроение, блогерша купила кольцо Cartie за более 2 тысяч долларов.

Украинские звезды любят французский ювелирный дом Cartie. Владимир Остапчук, например, дарил его любимой на 8 марта, тогда как Даша Квиткова покупает себе роскошные кольца без всякого повода.

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Даша Квиткова купила кольцо за 2 тысячи долларов

Блогерша-миллионница выбрала кольцо Clash de Cartier из розового золота. На официальном сайте бренда такое стоит 2 240 долларов – почти 85 тысяч гривен.

Было плохое настроение. Решила его себе поднять,

– прокомментировала Даша Квиткова.

Даша Квиткова купила себе кольцо Cartie / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, что Даша Квиткова, в отличие от многих блогеров-миллионников, не скрывает свой заработок. В январе в интервью Маше Ефросининой она говорила, что зарабатывает от 30 до 40 тысяч долларов в месяц, но эта сумма делится на всю команду.

"Это не чистый мой заработок. У меня есть очень большая команда. Менеджер зарабатывает 15%. Есть пиарщик, фотограф, стилист, визажист. Плюс каждый день я делаю донаты", – объясняла Квиткова и отмечала, что зарабатывает не только на рекламных интеграциях, а и на академии отдаленных профессий, на крипте.