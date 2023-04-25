Даша Квиткова объяснила, откуда взялось кольцо, которое она носит на безымянном пальце

Блогерша Даша Квиткова ответила на вопрос о кольце, которое она носит на безымянном пальце. Фаны подозревали, что она могла означать перемены в личной жизни.

После развода с Никитой Добрыниным Даша Квиткова показывает подарки и букеты цветов от поклонников и мечтает, какими должны быть новые отношения. Похоже, поклонники заподозрили изменение в личной жизни блогера.

Смотрите также Даша Квиткова уехала из дома, где жила с Никитой Добрыниным: первые фото из арендованной квартиры

Даша Квиткова о загадочном кольце

В инстаграм-сториз Даша опубликовала фото, на котором показала красивое кольцо на безымянном пальце. Вероятно, звезда получила немало вопросов о ней в сообщениях. Поэтому решила расставить все точки над "i".

Раз и навсегда: Это левая рука. Это кольцо я сама себе купила. Ношу, потому что хочу. Без "секретных" мотивов,

– отрубила Квиткова.



Даша Цветкова о кольце / Фото с инстаграм-сториз

Сейчас Даша Квиткова переезжает из дома, где жила вместе с бывшим мужем. Она призналась, что не хочет отвечать на вопрос, почему этот переезд вообще произошел. Также блогерша перестала отвечать на постоянные вопросы сторонников о разводе и личной жизни.

Фаны заподозрили, что Квиткова и Добрынин сошлись