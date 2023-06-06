Вместе с сыном: Даша Квиткова прогулялась с бывшим мужем Никитой Добрыниным

Бывшие супруги – блоггерша Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин – проводят время вместе благодаря своему сыну. На днях вся семья посетила зоопарк в Киеве.

Квиткова показала в Instagram-странице, как они с Добрыниным устроили для сына семейный день. Звездные родители вместе со Львом прогуливались по зоопарку.

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Блогерша показала, как они с сыном кормить животных. Лев был очень доволен, что родители смогли провести с ним время так весело. Бывшие супруги развлекали мальчика.



Даша Квиткова на прогулке с сыном и Никитой Добрыниным / Фото с ее инстаграм-сторис

Впрочем, выглядело, что это действительно была просто прогулка. Пара не показала ни одного общего фото. Итак, на примирения пары пока нет никаких намеков. Как ранее объясняла Квиткова, сейчас они с Добрыниным общаются исключительно по воспитанию сына.



Даша Квиткова с сыном Никитой Добрыниным побывала в зоопарке / Фото с ее инстаграммы

В апреле после развода с Добрыниным Даша Квиткова решила уехать из их общего дома. Блоггерша вместе с сыном Львом переехала на съемную квартиру.

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