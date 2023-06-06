Вместе с сыном: Даша Квиткова прогулялась с бывшим мужем Никитой Добрыниным
Источник:Даша Квиткова
Бывшие супруги – блоггерша Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин – проводят время вместе благодаря своему сыну. На днях вся семья посетила зоопарк в Киеве.
Квиткова показала в Instagram-странице, как они с Добрыниным устроили для сына семейный день. Звездные родители вместе со Львом прогуливались по зоопарку.
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Блогерша показала, как они с сыном кормить животных. Лев был очень доволен, что родители смогли провести с ним время так весело. Бывшие супруги развлекали мальчика.
Даша Квиткова на прогулке с сыном и Никитой Добрыниным / Фото с ее инстаграм-сторис
Впрочем, выглядело, что это действительно была просто прогулка. Пара не показала ни одного общего фото. Итак, на примирения пары пока нет никаких намеков. Как ранее объясняла Квиткова, сейчас они с Добрыниным общаются исключительно по воспитанию сына.
Даша Квиткова с сыном Никитой Добрыниным побывала в зоопарке / Фото с ее инстаграммы
В апреле после развода с Добрыниным Даша Квиткова решила уехать из их общего дома. Блоггерша вместе с сыном Львом переехала на съемную квартиру.
Что известно о разводе Квиткой с Добрыниным: коротко
- Еще 21 января блогерша объявила о разрыве с мужчиной. Влюбленные разъехались. Добрынин подтвердил, что быть отдельно – это совместное решение. Неизвестно, Даша Квиткова и Никита Добрынин. уже разведены официально.
- Ранее Даша отмечала, что они с Никитой "в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях", но видятся и общаются только по поводу Льва. "Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть", – комментировала блоггерша.
- Вместе с тем она дала понять, что возвращаться к Добрынину не хочет, потому что устала все решать в отношениях, не хочет быть инициатором и тянуть все на своих плечах.
- Добавим, что только в начале сентября 2022 года Квиткова и Добрынин обвенчались. Это произошло из-за 2 года после брака. Даша рассказала, что тогда это было желание обоих.