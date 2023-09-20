Даша Квиткова продает совместный с Добрыниным дом за 320 тысяч долларов: как он выглядит
Источник:OLX
Украинская блоггерша Даша Квиткова несколько месяцев назад рассталась с ведущим и героем "Холостяка" Никитой Добрыниным. Теперь пара делит общее имущество. Звезды выставили на продажу свой дом в Гатном под Киевом.
Особняк Квиткова и Добрынин продают за 320 тысяч долларов. в августе блоггер подтвердила, что через суд делит имущество с бывшим мужем.
Интересно Даша Квиткова ответила, позволит ли сыну общаться с девушкой Никиты Добрынина
Квиткова продает совместный с Добрыниным дом
Объявление о продаже дома было опубликовано на платформе OLX еще 11 сентября. Поклонники уверены, что это дом Квитковой и Добрынина, ведь блоггер часто выкладывала фото оттуда.
Квиткова продает дом, где жила с Добрыниным / Коллаж 24 Канала
Дом Квитковой и Добрынина имеет три этажа. На первом есть кухня-гостиная, душевая и терраса с зоной барбекю. На втором этаже – спальня, ванная и детская комната. Третий этаж содержит спальню и гардеробную. Там тоже есть подвал.
Особняк расположен в селе Гатное, всего в 5 минутах от станции метро Теремки. Он имеет формат дуплекса и расположен в коттеджном городке на 4 дома одного стиля.
Квиткова продает дом под Киевом / Фото с сайта OLX.
Вся территория составляет 350 квадратных метров – кроме дома есть детская площадка, гараж и навес на 2 автомобиля. Вместе с домом отдают и генератор.
Квиткова продает общий дом з Добрыниным / Все фото с сайта OLX.
Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина: коротко
- 21 января Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем. Влюбленные разъехались, а потом подали документы в суд. Быть отдельно – это их общее решение.
- 19 июня звездные супруги развелось официально и забрало документы из суда. Даша Квиткова отметила, что между ней и Никитой остаются только родительские отношения.
- В августе Добрынин заявил, что они уладили все юридические трудности. По его словам, между ними мирно урегулированы все юридические вопросы на основе интересов ребенка.