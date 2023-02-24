Даша Квиткова намекнула, что имеет поклонника, и показала дорогой подарок от него

Украинская блоггерша Даша Квиткова рассказала, что получила дорогой подарок от мужчины. Но она призналась, что получила его не от Никиты Добрынина, намекнув на поклонника.

После разрыва с Никитой Добрыниным Даша Квиткова, похоже, готова к новым отношениям. Она намекнула, что имеет поклонника, в инстаграм-сториз.

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Даша Квиткова намекнула на поклонника

Блоггерша опубликовала фото подарка, а именно новенький MacBook. Она подчеркнула, что это – презент не от Никиты Добрынина, а другого мужчины.

Поймала себя на очень приятных ощущениях. Вот этот момент, когда ты сама можешь себе позволить купить что-то, но при разговоре с мужем вспоминаешь, что у тебя чего-то нет, и он на следующий день тебе это дарит… Мужчина, подразумевается, – человек мужского пола, не по штампу в паспорте,

– поделилась Даша Квиткова.



Скриншот из инстаграмм-сториз

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