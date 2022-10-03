Это мой триггер, – Квиткова разозлилась на мужчин, которые выезжают и "тусуются" за границей

Украинская блоггерша Даша Квиткова высказалась о мужчинах, выехавших за границу нелегально. Также она ответила, будет ли Никита Добрынин по каким-либо причинам уезжать из Украины.

Украинская блоггерша Даша Квиткова ответила на вопросы от поклонников. Один из фанатов поинтересовался, будет ли Никита Добрынин уезжать из страны.

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Квиткова о Никите Добрынине и мужчинах за границей

Никита не собирается делать себе липовые справки или удостоверения и не хочет выезжать из страны, пока это запрет для мужчин. Вообще и никак,

– заявила инфлюэнсерша.

Даша Квиткова призналась, что не может со спокойствием реагировать на мужчин, которые "тусуются" за границей. Она добавила, что не хочет, чтобы это ее волновало.

"Это мой триггер, на самом деле. Потому что я не могу смотреть на мужчин за границей. Одним – позволено все, других – съедают с потрохами, не дай Бог оступиться. Где этот предел? Я это прорабатываю, потому что меня не должно вообще волновать, что там другие и как. Но жесть, меня это затрагивает, я признаю это".

Даша Квиткова о мужчинах за границей / Фото с инстаграм-сториз

Также блогерша объяснила, что говорила это не о тех мужчинах, которые за границей собирают деньги для ВСУ. "Я писала о совсем других мужчинах, которые уезжают за границу и тусуются себе. Но проблема не в них – проблема во мне. Мне это болит, потому что я тоже хочу куда-то уехать с мужчиной, но не могу – меня это раздражает".

Как другие звезды относятся к мужчинам за границей

Андрей Бедняков также жестко высказывался о мужчинах, которые буквально бежали из страны. "Тех, кто выезжает в бейби-боксах или платит тысячи долларов за выезд, я ненавижу. У меня даже есть такие знакомые. Для меня это не мужчины".

также жестко высказывался о мужчинах, которые буквально бежали из страны. "Тех, кто выезжает в бейби-боксах или платит тысячи долларов за выезд, я ненавижу. У меня даже есть такие знакомые. Для меня это не мужчины". Валерий Харчишин делился мыслями о том, что, возможно, такими мужчинами руководит страх за себя или родных. В то же время, он приводил свой пример – артист вывез семью за границу, а сам вернулся в Киев.

делился мыслями о том, что, возможно, такими мужчинами руководит страх за себя или родных. В то же время, он приводил свой пример – артист вывез семью за границу, а сам вернулся в Киев. Светлана Тарабарова признавалась 24 каналу, что когда она уезжает из Украины – мужчина остается дома. К тем коллегам, которые едут в Европу на концерты или другие благотворительные мероприятия, она относится нормально. О других говорит – "пусть останется на их совести".

, сама Даша Квиткова с начала войны была в Украине – первое время под Киевом, впоследствии на Западе Украины. Впрочем, звезда ездила с сыном на отдых в Хорватию, а после массированных ракетных ударов эвакуировалась в Европу на время.