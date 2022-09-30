О защите Украины Тарабарова рассказала в новом интервью 24 каналу. Исполнительница также выразила свое отношение к взятию женщин на военный учет.

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Готова ли Светлана Тарабарова взять в руки оружие

С 1 октября женщины некоторых специальностей должны встать на военный учет. Профессии певцов в этом списке нет, но нужно быть готовым к любому развитию событий. Певица Светлана Тарабарова подчеркнула, что ее оружие, которое держит с 2014 года, – это слово и музыка. Под этим артистка имела в виду альбом "Вірю. Знаю", песни "Повертайся живим" и "Хочу жити без війни".

Каждое предложение, которое я посвятила Украине и нашим защитникам, – это мое оружие. К учету женщин отношусь положительно. Если нужно будет стать в ряды, – стану как и все,

– сказала Тарабарова.

Артисты часто ездят на благотворительные концерты за границу. Светлана за время полномасштабной войны также неоднократно покидала Украину в этих целях. Однако ее муж Алексей в это время оставался с детьми дома.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате: смотрите видео онлайн

Как Тарабарова относится к выезду мужчин за границу

Исполнительница призналась, что поддерживает волонтерские выезды коллег-мужчин за границу. Так они могут собрать средства на нужды Украины, помочь ВСУ.

"Другие варианты... Наверное, пусть останутся на их совести", – сказала Тарабарова.

Полное интервью со Светланой Тарабаровой читайте в рамках проекта "Интервью24".