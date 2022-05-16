Даша Квиткова и Никита Добрынин вернулись в Киев: "Не без приколов"
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Украинцы понемногу начинают возвращаться в родные дома в центре страны. В Киев приехала и звездная семья Даши Квитковой и Никиты Добрыниной.
Даша Квиткова вместе с сыном скрывалась от войны в Киеве, но когда оставаться там все опаснее, они поехали на запад Украины. Но на днях было принято решение вернуться домой.
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Даша Квиткова с мужем вернулась домой
Как рассказала блогерша, их путь в Киев прошел "не без приколов".
Сначала мы уехали, а через 2 с половиной часа вспомнили, что забыли сумку с документами, поэтому возвращались,
– поделилась Даша.
Звездная семья прибыла в Киев в 12:30. Так как в это время уже действовал комендантский час – их останавливали и проверяли.
Даша Квиткова добавила, что дорога домой не была лишена как удовольствий, так и негативных моментов. В частности, весь путь их сопровождало солнце, но у Житомирской трассы им пришлось наблюдать "последствия" пребывания там русской армии.
Мы ехали мимо Житомирской трассы, видели все, что сгорело, подорвавший мост, танки и т.д. Не снимали. Потому что мы были просто в ужасе. Были слезы на глазах и муравьи по телу. Это просто какой-то ад на земле,
– призналась блоггерша.
Даша Квиткова с мужем и сыном приехала в Киев / Фото с инстаграм-сториз
Кто из звезд тоже вернулся домой
- Певица Светлана Тарабарова вернулась в село Дмитровка Киевской области. Она рассказала, что, к счастью, ее дом уцелел.
- Актриса Анна Саливанчук приехала в Киев с запада Украины. Она рассказала, какими были ее эмоции: "Я дома. Это невероятные ощущения, которые не передать словами. Впервые за 47 дней я увидела мужчину. Слезы радости… выпрыгнула на него, словно в кино, ведь невероятно по нему скучала, и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за 8 лет совместной жизни мы не виделись так долго".
- Телеведущая Катя Осадча вернулась в Киев и показала фото воссоединения с мужем. Она сразу же принялась за работу.