Даша Квиткова и Никита Добрынин вернулись в Киев: "Не без приколов"

Украинцы понемногу начинают возвращаться в родные дома в центре страны. В Киев приехала и звездная семья Даши Квитковой и Никиты Добрыниной.

Даша Квиткова вместе с сыном скрывалась от войны в Киеве, но когда оставаться там все опаснее, они поехали на запад Украины. Но на днях было принято решение вернуться домой.

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Даша Квиткова с мужем вернулась домой

Как рассказала блогерша, их путь в Киев прошел "не без приколов".

Сначала мы уехали, а через 2 с половиной часа вспомнили, что забыли сумку с документами, поэтому возвращались,

– поделилась Даша.

Звездная семья прибыла в Киев в 12:30. Так как в это время уже действовал комендантский час – их останавливали и проверяли.

Даша Квиткова добавила, что дорога домой не была лишена как удовольствий, так и негативных моментов. В частности, весь путь их сопровождало солнце, но у Житомирской трассы им пришлось наблюдать "последствия" пребывания там русской армии.

Мы ехали мимо Житомирской трассы, видели все, что сгорело, подорвавший мост, танки и т.д. Не снимали. Потому что мы были просто в ужасе. Были слезы на глазах и муравьи по телу. Это просто какой-то ад на земле,

– призналась блоггерша.

Даша Квиткова с мужем и сыном приехала в Киев / Фото с инстаграм-сториз

Кто из звезд тоже вернулся домой