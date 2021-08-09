Как выяснилось, парные татуировки влюбленные сделали давно, однако публика узнала о них только на этих выходных. Все благодаря внимательной подчисчице Даши Квитковой. После вопроса в Директе блогерша решила, что "настало время рассказать".

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Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали минималистичные татуировки на указательных пальцах. Вместе они набили слово "LOVE" – любовь: у мужчины "lo" черной краской, а у девушки "ve" - ​​красной. Следовательно, эти буквы приобретают смысл только тогда, когда супруги держится за руки.

К слову, Даша Квиткова оставила ссылку на сообщение с их парной татуировкой. Публикация датирована 1 мая 2021 года. Похоже, влюбленные сделали тату, когда блогерша была на 7 месяце беременности.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин – не единственная пара реалити-шоу, которая решилась на парное тату. В конце июня парные татуировки показали герои "Холостячки" Ксения Мишина и Александр Эллерт.

Они набили крошечные сердца разных цветов ниже голеней. Однако менее чем за месяц, 16 июля, пара объявила о расставании.