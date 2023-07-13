Классный сюрприз: Даша Квиткова мило поздравила сына с днем рождения и показала архивные фото

Блоггерша Даша Квиткова ровно два года назад родила сына Льва. Утром молодая мама поздравила сына с шариками, а ее бывший муж Никита Добрынин посвятил мальчику трогательный пост. Кроме того, они поделились архивными фотографиями после родов.

В Инстаграм-сторис блоггерша показала, как готовила сюрприз сыну. Добавим, что четыре дня назад Даша Квиткова отпраздновала свое 25-летие.

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Какой сюрприз для сына устроила Квиткова

Даша призналась, что сюрприз чуть не испортился. Ведь, по ее предсказанию, Лев должен был спать до 8-30, однако мальчик проснулся уже в 7 утра, так что пришлось несколько менять планы.



Даша Квиткова готовит сюрприз сыну / Скриншот из инстаграммы

Квиткова захотела украсить комнату шариками, так что делала это в другой комнате, чтобы сын не увидел. Впоследствии мама позвала Льва. Мальчик был в восторге от этой идеи и постоянно играл с шариками.



Даша Квиткова устроила сыну сюрприз / Скриншот из инстаграммы

Впоследствии Даша показала архивные кадры сына после родов. В частности, она показала его в первые дни, через месяц и 2 года после рождения.

Даша Квиткова показала архивные фото сына от Добрынина / Скриншоты из инстаграммы

После этого Квиткова отвела сына в садик и планирует купить подарки для других детей, чтобы отпраздновать там именины сына.

А к вечеру мама запланировала красивое празднование для сына. По ее словам, готовилась она несколько недель.

Как поздравил Добрынин

Звездный папа написал для сына трогательное сообщение в Инстаграмме. Никита показал кадры с Львом и обратился к сыну, чтобы тот ценил маму.

Каждый раз, когда ты рядом, перехватывает дух от твоих слов, эмоций. И я очень горжусь, что рядом с нами именно ты… Ты сделал нас с мамой еще счастливее… Очень цени, сынок, мама. Это самое дорогое. И я подарю тебе самое ценное, что есть в этом мире,

– написал Добрынин.

Он также добавил, что очень его любит "как до луны и обратно".

К слову, Даша Квиткова и Никита Добрынин 19 июня официально развелись. Пара наконец-то получила документы из суда о разводе. В каких отношениях они остались – читайте в статье.