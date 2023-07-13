В Інстаграм-сторіс блогерка показала, як готувала сюрприз сину. Додамо, що чотири дні тому Даша Квіткова відсвяткувала своє 25-річчя.

До теми Несподівано: Даша Квіткова зізналася, що Добринін подарував їй на 25-річчя

Який сюрприз для сина влаштувала Квіткова

Даша зізналася, що сюрприз ледь не зіпсувався. Адже, за її передбачення, Лев мав спати до 8?30, проте хлопчик прокинувся вже о 7 ранку, тож довелося дещо змінювати плани.



Даша Квіткова готує сюрприз сину / Скриншот з інстаграму

Квіткова захотіла прикрасити кімнату кульками, тож робила це в іншій кімнаті, аби син не побачив. Згодом мама покликала Лева. Хлопчик був у захваті від цієї ідеї та постійно бавився з кульками.



Даша Квіткова влаштувала сину сюрприз / Скриншот з інстаграму

Згодом Даша показала архівні кадри сина після пологів. Зокрема, вона показала його у перші дні, за місяць та 2 роки після народження.

Даша Квіткова показала архівні фото сина від Добриніна / Скриншоти з інстаграму

Після цього Квіткова відвела сина в садочок та планує купити подарунки для інших діток, щоб відсвяткувати там іменини сина.

А на вечір мама запланувала красиве святкування для сина. За її словами, готувалася вона кілька тижнів.

Як привітав Добринін

Зірковий татусь написав для сина зворушливий допис в Інстаграмі. Микита показав кадри з Левом та звернувся до сина, аби той цінував маму.

Щоразу, коли ти поруч, перехоплює подих від твоїх слів, емоцій. І я дуже пишаюсь, що поруч з нами саме ти… Ти зробив нас з мамою ще щасливішими… Дуже цінуй, сину, маму. Це найдорожче. І я подарую тобі найцінніше, що є в цьому світі,

– написав Добринін.

Він також додав, що дуже його любить "як до місяця і назад".

До слова, Даша Квіткова та Нікіта Добринін 19 червня офіційно розлучилися. Пара нарешті отримала документи з суду про розлучення. У яких вони стосунках залишилися – читайте у статті.