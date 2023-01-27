"Бросила мужа, обесценила семью": Квиткова ответила на упреки, что ушла от Добрынина
Источник:Даша Квиткова
Почти неделю в сети не утихает обсуждение разрыва Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Удивительно, но их фан-аудитория обвиняет во всем блогершу, потому что она якобы бросила мужа и разбила семью.
24-летняя Даша Квиткова лаконично высказалась о разрыве с Никитой Добрыниным и не стала выносить личные проблемы на публику. Они разошлись по-хорошему и продолжают общаться ради сына Льва. Именно поэтому фоловеры придумывают разные версии расставания и в основном обвиняют девушку.
Не упустите После разрыва с Добрыниным: Даша Квиткова с сыном улетела на Мальдивы – роскошные кадры
Квиткова ответила на упреки, что бросила Добрынина
Квиткова сдержанно ответила на хейт и подтвердила, что рассказала не всю правду, потому что "не расходятся люди, когда в отношениях все хорошо". Однако скандальных деталей от нее не будет.
Я не назвала все как есть, да и не хочу. Ибо уважаю свой выбор. Поэтому я готова была к тому, что возьму на себя ответственность и останусь плохим человеком, который бросил хорошего мужа и обесценил нашу семью,
– прокомментировала Даша Квиткова.
Блогерша написала, что "не святая, со своими приколами", но в разрыве виноваты оба – и она, и Никита Добрынин. Квиткова лишь оговорилась, что вместе им было тяжело и больно.
"Пока кто выбирает быть в отношениях, где им больно, где есть абьюз или еще что-то, мы выбрали другой путь. И он наш, нам с этим жить. У нас родился замечательный, невероятный сын. Ради него и стоит строить здоровые отношения родителей. Родителей, которым отдельно гораздо легче, чем вместе, и не больно", – подчеркнула блогерша.
Даша Квиткова о разрыве с Никитой Добрыниным / Фото с инстаграм-сторис
Даша Квиткова о разрыве с Никитой Добрыниным / Фото с инстаграм-сторис
- Напомним, на днях Даша Квиткова ответила подписчикам, которые верят в них с Добрыниным и просят помириться. Она заявила, что "пока нет шансов, каждый живет свою жизнь".
- Сам ведущий не расшатывает эту тему в соцсетях. Он только поддержал Дашу после выхода резонансного интервью и написал, что "ничего критического не произошло".