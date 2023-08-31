Поцелуи и забота о детях: Кацурина восхитила кадрами с Владимиром Дантесом
Источник:Даша Кацурина
Звездная пара тронула сеть общими фото. Избранница певца Даша Кацурина поделилась кадрами, как Владимир Дантес заботится о ее детях.
Ранее Дантес опубликовал романтическое фото со своей любимой. Пара позировала в нежных объятиях друг друга.
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Пара провела некоторое время отдельно и на днях наконец-то встретилась в Варшаве, где певец имел концерт. Даша и Вова провели три дня вместе. Блогерша отметила, что планировала отдыхать с любимым, но реальность была другая. В частности, Кацурина показала видео, как Дантес купает ее маленького сына.
Дантес купает сына Кацуриной / Скриншот с видео
После этого они вместе отдохнули в боулинг-клубе. В видео сын Кацуриной Иван постоянно повторял "Вова, Вова", затем Дантес поцеловал мальчика в щечку.
Дантес и Кацурина с детьми в боулинге / Скриншот с видео
Возлюбленная Дантеса решила пошутить. Следуя примеру сына, блоггерша повторяла "Вова, Вова", после чего певец подошел ее поцеловать.
Владимир Дантес целует Кацурину / Скриншот с видео
Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной
- Пара сошлась около года назад после того, как Дантес официально расстался с Надеждой Дорофеевой.
- В начале лета начались слухи о разрыве Вовы и Даши. Но Дантес тогда развеял сплетни о том, что разошелся с Кацуриной. Влюбленные подтвердили отношения, показав общую фотографию.
- Кроме того, Даша уже знакома с мамой любимого. В прошлом месяце артист залюбовал сеть редкими кадрами со своей матерью, Кацуриной и ее детьми. Семья вместе провела время за городом.
- А недавно девушка Дантеса призналась, что намекает любимому на свадьбу. В контексте этого она пошутила о своем бывшем муже и его жене Дорофеевой.