Даша Хлыстун отдыхает с Холостяком и дочерью во Франции: как Михайлюк виехал за границу
Источник:Даша Хлыстун
"Холостяк" Максим Михайлюк вместе с женой Дашей Хлыстун и дочерью Арианой уехал за границу в отпуск. Модель показала редкие семейные фото и ответила поклонникам, как Михайлюк уехал из страны.
Украинская модель Даша Хлыстун и бывший "Холостяк" Макс Михайлюк отправились в отпуск вместе с дочерью. Они поделились фото по отдыху во французских Альпах.
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Даша Хлыстун показала кадры из отпуска
Даша вместе с дочерью Арианой и мужем Максимом проводят время во Франции. Они делают атмосферные рождественские кадры на фоне заснеженных гор. Семья мило улыбается на всех снимках, а маленькая Ариана еще уклоняется от камер, потому что, похоже, не очень любит фотографироваться.
Семья Михайлюков во Франции / Фото из инстаграма Даши Хлыстун
Добавим, месяц назад Даша Хлыстун показывала стильную фотосессию в чудесных образах вместе с дочерью. "Удалось хоть какие-то кадры поймать, с моей привередливой моделью", – писала тогда жена бывшего "Холостяка".
Звездную семью засыпают комплиментами в комментариях
- "Такие классные";
- "Чудесная пара и семья. Всего лучшего вам";
- "Прекрасная семья";
- "Как хороша семья";
- "очень хорошие";
- "Счастье вам".
Как Макс Михайлюк уехал за границу
В комментариях у Даши Хлыстун спросили, как Максим Михайлюк уехал за границу. Она же лаконично ответила, что это его командировка.в военной форме и намекал, что служит в десантно-штурмовых войсках. Вероятно, он вернулся к работе пилотом.