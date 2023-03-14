Даша Квиткова показала, как изменилась ее фигура за полтора года: впечатляющее видео
Источник:Даша Цветкова
Блогерша и победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова опубликовала видео, в котором показала, как изменилась за полтора года. Девушка показала себя во время беременности и после родов.
Квиткова призналась, что за беременность набрала 32 килограмма. До этого блоггерша весила 54 килограмма.
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И хотя вес Даши до беременности был великолепным, она не была удовлетворена качеством кожи, в частности, имела отечность.
В то же время сейчас блоггер весит 50 килограммов.
Мое преобразование длилось более полутора лет. Сегодня я довольна своей формой, телом, кожей и самочувствием,
– написала она.
Добавим, что поддерживать себя в форме Квитковой помогают регулярные тренировки и правильный подход к питанию.
Кроме того, Даша Квиткова показала, как занимается в тренажерном зале. Упражнения у нее очень интенсивные.
Как Квитковой удалось похудеть
- Ранее девушка рассказала, что до беременности расстройства пищевого поведения, но они прекратились, когда блогерша забеременела.
- Когда Даша родила, то была шокирована своим видом. "Я соблюдала диету. У меня было все вареное, паренное, все было без сахара. А вес не шел. Я пошла к эндокринологу, к диетологу, сдала анализы, мне сделали полный чек-ап организма. И с диетологом и эндокринологом начала худеть" – сказала она.
- Квиткова недавно рассказывала, что достигла рекордного веса – 48 килограммов. Но инстаграм-звезда призналась, что этой цифры достигла не за счет правильного питания и спорта, а из-за стресса.
- Также девушка отважилась показать себя в максимальном весе полтора года тому назад. После родов она весила 83 килограмма.
К слову, в январе в интервью Маше Ефросининой блоггерша заявила, что уже не живет вместе с Никитой Добрыниным. Но несмотря на это, пара продолжает вместе воспитывать сына Льва. Они находятся в хороших родительских отношениях, общаются и имеют возможность все равно проводить время с малышом.