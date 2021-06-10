Известная украинская певица и модель Даша Астафьева на личной странице в инстаграме опубликовала новый жаркий снимок. Звезда не стесняется, а наоборот, обожает сниматься в откровенных фотосессиях и примерять эротические наряды.

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Эротический образ Даши Астафьевой

На этот раз звезда позировала перед объективом в кресле, обольстительно демонстрируя изгибы тела. Модель предстала в длинном черном, но полупрозрачном платье, что дало возможность похвастаться роскошной фигурой. Нижнее белье, которое было видно сквозь одеяние, добавляло кадрам особой перчинки.

Даша Астафьева выпятила на камеру и пышную грудь, что завело сеть. Не мог остаться незаметным плоский и подтянутый животик певицы. Сексуальный аутфит также дополняли серьги-подвески.

Секс-символ распустила черные волосы и уложила их пышными кудрями. На лице Астафьева сделала легкий макияж. Она подчеркнула губы нюдовой помадой и накрасила тонкие стрелки.



Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды

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