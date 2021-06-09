37-летняя Джамала не один месяц боролась с ненавистными килограммами и в конце концов вернула роскошную фигуру. Так, знаменитость решила, что настало время щеголять обольстительными формами не только в обтягивающих платьях и коротких топах, но и без них. Она устроила горячую студийную фотосессию, для которой позировала топлес.

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На певице были белые джинсы клеш в стиле стритстайл, массивные кроссовки и классический пиджак пудрового цвета, который она надела задом наперед. Так, Джамала умело прикрыла грудь без бюстгальтера, соблазнительно обнажив спину и стройную талию.

В кадре она позировала сидя на стуле, поэтому эффектно смотрелись и упругие ягодицы артистки. Очевидно, что благодаря тренировкам и правильному питанию знаменитость стала более подтянутой. Волосы Джамала подкрутила и распустила. Стилисты сделали ей элегантный макияж с пудровыми тенями и стрелками и подобрали многочисленные аксессуары.

"Становится жарко", – подписала Джамала.

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