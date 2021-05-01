Одна из самых откровенных украинских моделей Даша Астафьева часто участвует в горячих фотосъемках, где предстает в минимальном количестве наряда или же полностью обнажена. В своем блоге артистка в очередной раз взбудоражила сеть пикантным кадром.
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Эротическое фото Даши Астафьевой
Новая жаркая фотография певицы сделана в черно-белом цвете, который преобладает на инстаграм-странице Астафьевой, ведь добавляет кадрам особой перчинки.
Даша соблазнительно позировала перед объективом, демонстрируя изгибы тела и пышную грудь, которую засветила в прозрачном кружевном бюстгальтере. Оно едва прикрывало интимные зоны модели, делая фото еще более горячим.
Даша Астафьева закрыла глаза, наслаждаясь процессом съемки. Ее волосы были уложены пышными волнами, а на лице красовался макияж. Модель подчеркнула глаза блестящими тенями и черными стрелками, а губы накрасила матовой помадой.
Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой
Реакция сети
Поклонники украинского секс-символа в восторге от новых фото модели. Фаны лайкнули снимки более 22 тысяч раз и написали множество комментариев:
- "Моя богиня";
- "Какая красота";
- "Похожа на Монику Белуччи";
- "Шикарная красотка";
- "Идеал".