Одна из самых откровенных украинских моделей Даша Астафьева часто участвует в горячих фотосъемках, где предстает в минимальном количестве наряда или же полностью обнажена. В своем блоге артистка в очередной раз взбудоражила сеть пикантным кадром.

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Эротическое фото Даши Астафьевой

Новая жаркая фотография певицы сделана в черно-белом цвете, который преобладает на инстаграм-странице Астафьевой, ведь добавляет кадрам особой перчинки.

Даша соблазнительно позировала перед объективом, демонстрируя изгибы тела и пышную грудь, которую засветила в прозрачном кружевном бюстгальтере. Оно едва прикрывало интимные зоны модели, делая фото еще более горячим.

Даша Астафьева закрыла глаза, наслаждаясь процессом съемки. Ее волосы были уложены пышными волнами, а на лице красовался макияж. Модель подчеркнула глаза блестящими тенями и черными стрелками, а губы накрасила матовой помадой.



Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Реакция сети

Поклонники украинского секс-символа в восторге от новых фото модели. Фаны лайкнули снимки более 22 тысяч раз и написали множество комментариев: