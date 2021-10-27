Даша Астафьева разошлась с женихом после 5 лет отношений
Источник:"Тік-Ток хвилинка"
Украинская певица Даша Астафьева ошеломила поклонников новостью о расставании с женихом. Возлюбленный, с которым артистка была 5 лет, находится под следствием.
Знаменитость отметила, что теперь она красивая одинокая женщина. Такое известие озадачило поклонников Астафьевой.
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Даша Астафьева разошлась с любимым
Исполнительница рассказала, что в ее жизни изменилось лишь то, что разошлась с женихом. 5 лет Даша была в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.
Теперь я красивая одинокая женщина. Разошлась с парнем. Мы остались друзьями, как и все нормальные люди,
– сказала артистка.
Даша и Артем находились в отношениях с 2016 года. Они вместе путешествовали, были на вечеринках с друзьями и планировали свадьбу.
Артем Ким под следствием
- В 2017 году Артема задержали детективы НАБУ совместно с САП. Мужчину подозревают в хищении государственных средств при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией.
- Директором электростанции был его отец Виссарион Ким.
- В августе того же года Артема посадили под домашний арест.
- Мужчина не мог выезжать за границу и устроиться на работу. Астафьева рассказывала, что они жили на ее деньги.
- В феврале 2021 года артистка рассказывала, что любимый до сих пор находится под следствием, но паспорт отдали, поэтому они смогли вернуться к путешествиям.