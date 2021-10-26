Известная исполнительница Анастасия Приходько крайне редко показывает мужа на личной странице в инстаграме. И 26 октября, в день рождения Александра, звезда обнародовала редкую и трогательную фотографию вместе с ним.
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Фото Анастасии Приходько с мужем
Певица сфотографировалась с мужем на фоне озера. Она позировала в объятиях любимого в бежевом атласном платье с нешироким поясом. На этот раз звезда не прикрывала лицо Александра.
В подписи к снимку Анастасия поздравила мужа с праздником. Там она призналась, что просила у мужа разрешения опубликовать фото с ним. Похоже, он не любит появляться в блоге звездной жены.
Я пол утра бегала за тобой, чтобы ты позволил выложить хоть одну фотографию. Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой!
– написала Приходько.
Артистка добавила, что уже начала готовить имениннику сюрприз. Празднование дня рождения Александра, вероятно, состоится вечером.
Анастасия Приходько / Фото из инстаграма Анастасии Приходько
Поклонники поделились впечатлениями от новой фотографии знаменитости с мужем. Также они присоединились к поздравлениям:
- "Будьте счастливы и здоровы";
- "Очень красивый мужчина. Любви и счастья вам";
- "Какие вы красивые";
- "Очень хорошая пара";
- "Классные".
Текст публикации Анастасии Приходько
Я пол утра бегала за тобой, чтобы ты позволил выложить хоть одну фотографию.
Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Величайший дар Бога – это когда ты можешь жить с человеком которого по-настоящему любишь, и знаешь, что бы ни случилось, мы пройдем все вместе, потому что нам не страшно, у нас есть любовь, которая нам помогает всегда! Ты же знаешь, как я тебя люблю.
Я уже готовлю тебе сюрпризы и очень хочу поздравлять тебя с твоим днем рождения. Главное дотерпеть до вечера.