Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о знакомстве с украинским героем. Это воин ВСУ Александр Будько, потерявший две ноги во время контрнаступления в Харьковской области.

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Даша Астафьева познакомилась с Александром Будько

Артистка поделилась впечатлениями от встречи с защитником. Она призналась, что ее поразила заряженность, юмор, мудрость и искренность Александра.

Давно мечтала познакомиться с человеком, что меня спасает. Вот правда, спасает! Его скорость и заряженность вдохновляет. Юмор и мудрость поражают. Такой юный и искренний, но за всем этим невероятные знания и опыт! Я видела, как смотрят люди, и гордость меня переполняла.



Даша Астафьева и Александр Будько / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Даша Астафьева поделилась, что создала "список личных героев". В нем люди, которые учат своим примером, как держаться, ценить жизнь. Звезда поделилась еще одним любопытным фактом после прогулки с бойцом.

"Шли по парку, разговаривали, смеялись и к нам подошла женщина с дочерью и внучкой. Обняла обоих. Заплакала. Рассказала, что потеряла сына, который нас всех защищал, что он слушал мои песни. Странные ощущения. В такие моменты нет слов или действий. Обнимались, плакали вместе. Говорили о том, как надо ценить и главное – жить! Иногда, выходить на улицу, отрывать себя от дел, чтобы видеть правду наших дней. Не откладывать все на потом. Будет трудно. Но это наша судьба. Все это понимают. Спасибо, и низкий поклон всем семьям погибших. Навсегда честь".



Александр Будько / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

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