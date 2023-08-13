Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о знакомстве с украинским героем. Это воин ВСУ Александр Будько, потерявший две ноги во время контрнаступления в Харьковской области.
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Даша Астафьева познакомилась с Александром Будько
Артистка поделилась впечатлениями от встречи с защитником. Она призналась, что ее поразила заряженность, юмор, мудрость и искренность Александра.
Давно мечтала познакомиться с человеком, что меня спасает. Вот правда, спасает! Его скорость и заряженность вдохновляет. Юмор и мудрость поражают. Такой юный и искренний, но за всем этим невероятные знания и опыт! Я видела, как смотрят люди, и гордость меня переполняла.
Даша Астафьева и Александр Будько / Фото из инстаграма Даши Астафьевой
Даша Астафьева поделилась, что создала "список личных героев". В нем люди, которые учат своим примером, как держаться, ценить жизнь. Звезда поделилась еще одним любопытным фактом после прогулки с бойцом.
"Шли по парку, разговаривали, смеялись и к нам подошла женщина с дочерью и внучкой. Обняла обоих. Заплакала. Рассказала, что потеряла сына, который нас всех защищал, что он слушал мои песни. Странные ощущения. В такие моменты нет слов или действий. Обнимались, плакали вместе. Говорили о том, как надо ценить и главное – жить! Иногда, выходить на улицу, отрывать себя от дел, чтобы видеть правду наших дней. Не откладывать все на потом. Будет трудно. Но это наша судьба. Все это понимают. Спасибо, и низкий поклон всем семьям погибших. Навсегда честь".
Александр Будько / Фото из инстаграма Даши Астафьевой
Как Александр Будько выступал в Калифорнийском театре
- Александр Будько (позывной – "Терен") работал баристой в одном из кафе Киева. Он пошел в военкомат с началом великой войны. Из-за отсутствия боевого опыта его включили в ИТ-войска, но он хотел бороться с врагом на поле боя. Парень попал в батальон "Карпатська Січ", где являлся командиром взвода огневой поддержки.
- 24 августа украинские войска вели активные контрнаступательные действия в Харьковской области. Там "Терен" получил тяжелую травму. Уже в больнице Александру сделали ампутацию ног. Он долго лечился в Украине, а затем отправился на протезирование в США.
- В начале июля "Терен" выступил в Калифорнийском театре конце последней постановки "Жизель" вместе с артистами балета. Зрители были поражены слезами.