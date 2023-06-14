Исполнитель после пяти концертов "ART Обороны" вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" смог закупить гуманитарную помощь и отправить ее в Херсонскую область.
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Монатик отправил помощь на Херсонщину
Ранее артист гастролировал за границей, а теперь отправился в первый за время полномасштабной войны тур по Украине.
После первых 5 концертов благотворительного тура "ART Оборона" вместе с Фондом "Твоя опорами" мы отправили фуру гуманитарной помощи на Херсонщину! Находясь на Хмельнитчине, мы встретились с волонтерами, которые уже перевезли все собранное,
– написал в соцсетях украинский певец.
Известно, что артисту и волонтерам удалось закупить необходимые вещи на триста двадцать пять тысяч гривен, их уже отправили в Херсонскую область
Как украинские знаменитости помогают пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС
- Певица Тина Кароль вместе со своим фондом закупила лодки, штаны-броды, жилеты и отправила их в Херсонскую область для спасения людей из затопленных домов.
- Теннисистка Даяна Ястремская послала 2,5 тысячи продуктовых наборов для жертв теракта на Каховской ГЭС.
- Ресторатор Даниель Салем отправился эвакуировать пострадавших из Херсона. Стоит отметить, что он был одним из военных, которые первыми зашли в Херсон после освобождения города.
- Актер Алексей Суровцев вместе с командой спасал животных в Херсонской области.