Даша Астафьева резко высказалась о шароварщине: "Эта х**та быстро появляется и исчезает"
Источник:Даша Астафьева
Украинская певица Даша Астафьева резко выступила против шароварщины в песнях. Она подчеркнула, что "настоящее, украинское – никуда не девается".
Украинская певица Даша Астафьева прокомментировала шароварщину в украинских песнях. Звезда поделилась роликом Центра противодействия дезинформации, где объясняют, в чем проблема таких треков.
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ЦПД объясняет, что шароварщина – это имитация народной культуры, которая подменяет аутентичную культуру Украины и создает впечатление, будто она только крестьянская. Шароварщину развивали в советское время, чтобы примитивизировать все украинское и свести к салу, вареникам, калине и водке, и конечно шароваров.
Украинцы во время важных событий, как и во время полномасштабного вторжения, пытались и пытаются отделиться от России, но делают это по простым внешним признакам, забывая о глубинных традициях и культуре. Поэтому ЦПД призвало создавать и распространять украинский контент, бум которого произошел после 24 февраля, но внимательнее и глубже изучать украинскую культуру.
Даша Астафьева против шароварщины
Даша Астафьева также подвергла критике шароварщину и отметила, что песни с примитивными элементами быстро появляются, но быстро и исчезают. В то время как настоящее культурное наследие не может исчезнуть.
Одному радуюсь, что вот эта вся х**та как быстро появляется, так и быстро исчезает. Настоящее, украинское, никуда не девается. Ибо оно родное и изученное. Его хочется беречь и приумножать,
– поделилась Даша.
Даша о шароварщине / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, шароварщину украинцы недавно заметили в песне Юлии Лущинской "Гопак". Припев "косы заплела, вышиванку одела, хорошая украинка я, я танцую гопака", – собственно и собрал немало стереотипов, ведь не только эти вещи показывают украинскую культуру.
- Но песня так завирусилась, что реакции на нее создавали блоггеры и комики. Они хотели отправить Юлию на Евровидение и совершали пародии на трек.