Воин появился на сцене в конце последней постановки "Жизель", где станцевал вместе с артистами балета. Известно, что в США он приехал на протезирование после лечения в Украине.

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Выступление украинского защитника

Александр вышел на сцену в военной форме и увлек публику своим танцем. Все зрители в зале, которых было три тысячи, аплодировали стоя. В конце выступления артисты балета подняли военного на руки. Затем все актеры с сине-желтыми флагами в руках, спели гимн Украины.

К слову, средства, собранные по продаже билетов, отправят на гуманитарную помощь Украине.