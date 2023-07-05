Воин появился на сцене в конце последней постановки "Жизель", где станцевал вместе с артистами балета. Известно, что в США он приехал на протезирование после лечения в Украине.
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Выступление украинского защитника
Александр вышел на сцену в военной форме и увлек публику своим танцем. Все зрители в зале, которых было три тысячи, аплодировали стоя. В конце выступления артисты балета подняли военного на руки. Затем все актеры с сине-желтыми флагами в руках, спели гимн Украины.
К слову, средства, собранные по продаже билетов, отправят на гуманитарную помощь Украине.
Что известно об Александре Будько
26-летний парень, родом из Ровно, жил в Киеве. Он работал баристой в одном из кафе города. Без боевого опыта Александр пошел в военкомат. Сначала его включили в состав IT-войск, однако он хотел бороться с врагом именно на поле боя. Так, парень попал в батальон "Карпатская Сечь", где получил позывной "Терен". Он был командиром взвода огневой поддержки. На Харьковское направление Александр попал в мае. В День Независимости 24 августа ВСУ вели активные контрнаступательные действия в Харьковской области. Там "Терен" получил тяжелую травму. Его увезли в больницу, где военного убедили сделать ампутацию ног. После длительного восстановления и лечения в Украине Александр отправился на протезирование в США.