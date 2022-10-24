Даша Астафьева поделилась редким архивным фото с родителями: на кого похожа артистка

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала редкое семейное фото по случаю рождения родителей. Также звезда адресовала самым родным приятные слова.

Родители Даши – Ирина Анатольевна и Виктор Геннадиевич отметили день рождения в воскресенье, 23 октября. В тот день на личной странице исполнительницы в инстаграмме, за которой следят 600 тысяч пользователей сети, появились специальные фотографии.

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Даша Астафьева показала редкие фото с родителями

Исполнительница обнародовала архивные фото с родителями. На фотографиях она изображена в детском и взрослом возрасте. Также хорошо видно, что Даша очень похожа на свою маму Ирину: "Какое счастье быть ребенком таких веселых и красивых людей! Люди меня часто спрашивают "Как?". Даже на этой фото видно "Как?" и "Почему?". конечно, не все. Но это и делает нас незаурядными".

Живите в мире, даже в эти темные времена. Ибо для меня вы являетесь миром и домом. И всем, ради чего я здесь остаюсь. Пусть все родители будут здоровы. С днем рождения, тату и мама. Я вас люблю. Мы обязательно победим! Благодарю вас за все,

– с нежностью написала Даша под фотографиями.

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